Milik: “Peccato non aver vinto nulla a Napoli. Su Sarri…”

Domani la Lazio di Maurizio Sarri affronterà il Marsiglia di Arkadiusz Milik in Europa League. Proprio l’attaccante polacco ex Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa quest’oggi all’Olimpico. Di seguito le sue parole:

“Che effetto mi fa ritrovare Sarri? Siamo stati due anni insieme a Napoli e abbiamo un bel rapporto. Peccato non aver vinto niente lì anche perchè lui dopo è andato a vincere al Chelsea e alla Juventus. Ho molto rispetto per lui, è uno che ha le idee molto chiare sul calcio che vuole esprimere”.