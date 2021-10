Michniewicz: “Napoli? Una squadra forte ma daremo il massimo”

Czesław Michniewicz, allenatore del Legia Varsavia, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida di domani contro il Napoli: “Quella di domani sicuramente non è una partita facile. Il Napoli ha giocato diverse partite importanti e sappiamo che è un avversario forte, però vogliamo giocarcela bene. Spero di fare il meglio. C’è zero presunzione, solo speranze positive. Turnover per preservare i giocatori? Assolutamente no, non rientra tra i miei piani. Giocheranno i titolari e faremo il possibile. Contro il Napoli sarà importante avere una fase e una lettura difensiva perfetta”.