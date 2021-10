Kiss Kiss – Napoli, senti Sabatini: “Squadra candidata allo scudetto”

Il cammino del Napoli in campionato non lascia indifferente il mondo del calcio e i maggiori personaggi del panorama. Durante un intervento a Radio Kiss Kiss, il dirigente Walter Sabatini, ha raccontato l’approdo di Luciano Spalletti in azzurro e ha commentato l’impatto del tecnico sulla squadra:

“Quando Spalletti firmò con il Napoli lo andai a salutare, scoprii che ascoltava i cori dei tifosi e già sapeva quanto avrebbe dato alla causa. Ha portato solidità soprattutto nei reparti di centrocampo e difesa, questo rende il Napoli una candidata allo scudetto. Mister Spalletti riesce a gestire anche i momenti di difficoltà e protegge sempre i calciatori. Anguissa? Grandi complimenti a Giuntoli per il lavoro svolto”