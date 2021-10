Insigne, il retroscena: cosa è accaduto prima del rigore?

Napoli-Torino si è conclusa con un risultato che sorride ai partenopei dopo una gara all’insegna della sofferenza, non si può negare però la piccola macchia sulla partita di Lorenzo Insigne. Il rigore fallito pesa e la piazza non ha perso occasione per l’ennesima critica, spunta però un retroscena raccontato dal giornalista Raffaele Auriemma. Il giornalista campano ha raccontato a Tele A:

“Guardando attentamente a quanto accadeva poco prima del calcio di rigore, ho notato che Victor Osimhen si è presentato sul dischetto intento a battere. Il nigeriano avrebbe addirittura chiesto ad Insigne di lasciare a lui il penalty”