Il Roma – Baiano: “Il Napoli ha tutto per vincere lo scudetto..”

L’edizione odierna de Il Roma riporta un’intervista rilasciata da Francesco Baiano.

L’ex attaccante di Napoli, Fiorentina e Foggia, si sofferma sulla squadra partenopea e dichiara il suo stupore per l’ottimo inizio degli azzurri in questo campionato.

Queste le parole di Baiano: “Non mi aspettavo un inizio così importante e otto successi su otto gare disputate. Si vede la mano del tecnico. Mi aspetto però, un Napoli competitivo, che possa vincere il campionato. L’allenatore non si è nascosto, il Napoli è forte e può lottare per vincere, ma la strada è ancora lunghissima, ci sono una marea di partite da giocare. Questo campionato ci insegna che il pericolo è dietro l’ angolo, bisogna stare sempre sul pezzo”.

In seguito, parentesi sul match contro il Legia Varsavia: “Sarà una partita determinante dopo il passo falso con lo Spartak Mosca. Se non porti a casa i 3 punti si complica tanto la situazione in classifica. Sarà una gara decisiva perché non ti puoi permettere più di regalare punti”.