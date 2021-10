Il Mattino – Spalletti fa una richiesta ai suoi in vista del Legia Vasravia

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul Napoli e sulla sua sfida di Europa League contro il Legia Varsavia (domani sera, ore 21:00).

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il tecnico partenopeo, Luciano Spalletti, abbia chiesto massima concentrazione ai suoi in occasione del match. Non vuole che la squadra cada in errore, così com’è accaduto contro lo Spartak Moskva.

L’allenatore azzurro punta alla vittoria contro la squadra polacca e alla conquista del posto ai sedicesimi di finale. Dunque, non sono ammessi passi falsi.