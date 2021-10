FIFA – Infantino: “Con i Mondiali ogni due anni non vogliamo aumentare il numero di partite, ma la qualità”

A margine della riunione del Consiglio FIFA, il presidente Gianni Infantino ha rilasciato le sue dichiarazioni in conferenza stampa, soffermandosi naturalmente sul tema dei Mondiali ogni due anni. Le sue dichiarazioni:

“Dobbiamo garantire che i tifosi siano ancora attratti dal calcio e quindi stiamo valutando un calendario migliore. L’obiettivo non è aumentare le partite, ma aumentarne il valore. Realizzeremo un cambiamento solo se tutti ne potranno trarre beneficio. A seguito della volontà di condurre uno studio di fattibilità per i mondiali ogni due anni invece di quattro, la FIFA ha avviato un processo di consultazione globale. Si stanno valutando i possibili svantaggi di questa grande modifica sia per le competizioni maschili che femminili, anche con proposte per i tornei giovanili globali ma garantendo sempre la salute e il benessere dei giocatori”.