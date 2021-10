La questione del rinnovo di Lorenzo Insigne è sicuramente al centro delle dinamiche sportive di rilievo per i tifosi partenopei, ma sembra esserci l’interesse anche di altri.

Sembra infatti che l’Atletico Madrid stia monitorando la situazione. A riportarlo è il portale spagnolo Todofichajes. Il club madrileno vorrebbe approfittare dell’eventuale svincolo a zero del capitano del Napoli per provare a portare il giocatore in Spagna.