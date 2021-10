Bucciantini: “Contro il Torino è stata difficile ma il Napoli l’ha saputa vincere”

Marco Bucciantini, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Canale 8, durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì’, per parlare delle ultime uscite del Napoli: “Classifica? Per il Napoli è fantastica. Gli azzurri stanno riuscendo a reagire bene alle trappole ogni volta che si pongono. Contro il Torino è stata una partita difficile ma la squadra di Spalletti ha saputo avere la meglio. Questo tipo di gara, in passato, il Napoli non le aveva mai vinto. Sembrava una gara segnata quando sbagliava azioni clamorose”.