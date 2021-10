Boniek sui rigori: “Il prossimo lo farei tirare ad un altro”

Il vicepresidente della Uefa, Zibi Boniek, ha detto la sua sulla questione rigori in casa Napoli; dichiarando di avere altre idee rispetto al tecnico Luciano Spalletti:

“Per Insigne è il terzo errore dal dischetto, Spalletti gli ha confermato la fiducia. L’allenatore ha fatto benissimo a dire quelle cose e a reagire in quel modo, ma io ho altre idee. Se metti la testa fuori la finestra e prendi sempre gli schiaffi, forse la prossima volta la testa la fai mettere a un altro”.

Boniek ha poi aggiunto: “Magari il prossimo rigore lo farei calciare a un altro, ma giusto per alleggerire un po’ la pressione che si può creare sul giocatore. La mia stima per Insigne resta altissima e anche io ho sbagliato dei rigori in carriera, e per questo sono sicuro che un turno di riposo gli farebbe bene”. Tra i possibili rigoristi del Napoli ci potrebbe essere anche Victor Osimhen, calciatore che sta dimostrando di trovare la via della rete con grande facilità. Lo riporta Il Mattino.