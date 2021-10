Ciccio Baiano, ex giocatore del Napoli ha detto la sua sul Napoli ai microfoni di Radio Marte:

“Cosa penso del turnover del Napoli, in Europa League? può essere un rischio, ma calcolato. Anche se sostituirà i titolari con giocatori molto bravi. Va valutato, inoltre, che c’è la Roma ed è giusto far riposare i calciatori che hanno sempre giocato. Mertens come lo vedo? Direi sia sottopunta che attaccante centrale, anche perché le cose più belle le ha fatte da finto centravanti.

Tra l’altro, in quel ruolo è diventato il marcatore con più gol della storia del Napoli. Ha caratteristiche diverse da Osimhen, può fare da collante tra il centrocampo e l’attacco”.

ha poi aggiunto: “La partita con Legia Varsavia? Secondo me Spalletti darà priorità alla partita con la Roma. Sappiamo benissimo che l’Europa League può privarti di tante energie. rientri in piena notte e la mattina dopo devi fare scarico. Hai poco tempo tra una partita e l’altra. Abbiamo visto, però, che non puoi permetterti di fare tanto turnover in Europa League, basta un piccolo sbaglio e sei fuori. Tuttavia, io penso che il Napoli abbia come priorità il campionato”, conclude Baiano