Assogna, Sky: “Zaniolo non recupera per il Napoli, Mourinho pronto a fare turnover in Conference”

Paolo Assogna, inviato Sky Sport che segue la Roma, ha aggiornato i tifosi sulla presenza di Zaniolo contro il Napoli. Di seguito le su dichiarazioni A Radio Kiss Kiss Napoli: “Zaniolo? Contro il Napoli non recupererà e quindi non ci sarà. Quando ci sono infortuni come il suo, al rientro bisogna fare attenzione e avere prudenza. Per la gara di Conference League, Mourinho è pronto a fare turnover e a far riposare circa 6-7 calciatori in vista della sfida di domenica contro la squadra di Spalletti”.