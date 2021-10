Il Napoli, nella prossima giornata di Serie A, affronterà la Roma e Bobo Vieri parla così dei giallorossi durante la sua trasmissione su Twitch.

“Roma? Mi stanno piacendo, faccio i complimenti a Mourinho per come gioca. Alla Juventus ha lasciato solo qualche contropiede, ha giocato molto bene, sono stati sfortunati a non segnare. Vedrete tra 3-4 mesi dove saranno”.