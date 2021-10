Tuttosport – Rivoluzione a centrocampo contro il Legia Varsavia

Potrebbero esserci diversi cambi per il Napoli che affronterà il Legia Varsavia giovedì in Polonia. Ce lo annuncia l’edizione odierna di Tuttosport:

“Riposerà uno tra Rrahmani e Koulibaly, Manolas ha recuperato dal trauma alla caviglia. Non è escluso che il tecnico possa cambiare tutto il centrocampo: fuori Fabian, Anguissa e Zielinski, in campo Demme e Lobotka oltre al jolly Elmas. Dovrebbe tirare il fiato pure Insigne, per dare spazio a Lozano, e Ospina perché in panchina c’è Meret che scalpita”