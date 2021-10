Contro il Legia potrebbe esserci la coppia Demme-Lobotka a guidare il centrocampo del Napoli.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, i due prenderebbero il post di Fabiàn e Anguissa mentre in porta potrebbe toccare ad Ospina. Elmas potrebbe giocarsi la titolarità con Zielinski; per il resto non dovrebbero esserci tanti stravolgimenti negli altri reparti. In difesa vedremo anche Di Lorenzo a destra e presumibilmente Juan Jesus a sinistra.