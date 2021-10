Roma, pienone nel big match con il Napoli: previsti 39.000 spettatori

Dopo la vittoria contro il Torino, il Napoli si appresta ad affrontare la Roma di Mourinho nel prossimo turno di Serie A. Sarà una gara insidiosa, non solo per l’avversario, ma soprattutto per lo stadio in cui gli azzurri giocheranno.

Infatti, lo Stadio Olimpico ospiterà un gran numero di tifosi romanisti domenica: si contano 19.500 abbonamenti, e la Curva Sud centrale e laterale sono già sold out. Al momento sono previsti 39.000 spettatori per il match contro i partenopei: Spalletti tornerà dunque in una bolgia.