Roma-Napoli, vietata trasferta ai residenti della provincia di Napoli

Il prefetto di Roma, dopo attente analisi, ha deciso di vietare la vendita dei biglietti del settore ospiti ai residenti di Napoli e provincia. Infatti, come comunicato anche dalla società azzurra, la vendita dei biglietti è cominciata sta mattina alle ore 12:00…tranne per i residenti nella città partenopea e dintorni. Di seguito la nota ufficiale dal sito del Napoli:

“Da oggi alle ore 12 e fino a sabato 23 ottobre alle ore 19 sono in vendita i biglietti del Settore Ospiti per Roma-Napoli, nona giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18.

Queste le informazioni per l’acquisto dei tagliandi:

Circuito: Rete Nazionale Calcio Vivaticket e online su www.vivaticket.com (ESCLUSI PV NAPOLI E PROVINCIA)

PREZZO: 30 Euro – SETTORE DISTINTI NORD OVEST (INGRESSO 50-52). Capienza max consentita 75%.

Requisiti: Divieto di acquisto per Residenti Napoli e Provincia. Obbligo di inserimento a sistema della Fidelity Card SSC NAPOLI. Cambio Utilizzatore vietato.

Limitazione prevista per acquisto altri settori sul canale web asroma.com à divieto di acquisto per Residenti Na e Prov. Cambio utilizzatore altri settori su asroma.com non consentito verso residenti Napoli e Provincia”.