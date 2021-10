Dopo che sono state escluse lesioni, Nicolò Zaniolo ha in mente di ritornare in campo già per la sfida di campionato contro il Napoli.

Il centrocampista della Roma, oggi, ha proseguito con le terapie, ma come riporta Gianlucadimarzio.com potrebbero esserci brutte notizie. Infatti, nonostante la voglia del calciatore di tornare a disposizione per la sfida contro la prima in classifica, il suo definitivo ritorno in campo sarà tra circa 10 giorni, nella sfida infrasettimanale contro il Milan.