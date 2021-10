Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell’inizio di stagione degli azzurri: “Il Napoli non è ancora in fuga: la stagione è appena iniziata, gli azzurri hanno dimostrato solamente di essere tra le pretendenti. Infatti, a parer mio, ci sono 5 squadre in lotta per lo scudetto“.