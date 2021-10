Napoli Femminile, Carlino: “Collaborazione con ADL? Non mi ha chiamato, ma sarei pronto a parlarne”

Raffaele Carlino, presidente del Napoli Femminile, è intervenuto ai microfoni di SuperGoal, trasmissione in onda su Tv Luna, per parlare di una possibile collaborazione con la SSC Napoli. Le sue parole:

“Non ho sentito De Laurentiis, ma ho incontrato casualmente i figli a Capri con cui parlai di una collaborazione. Alla fine non mi hanno chiamato, ma sarei pronto subito a parlarne con loro. Siamo l’unico club femminile a non avere la sezione maschile, per il movimento a Napoli sarebbe tutt’altra visibilità. Dovremmo fare una una joint-venture con il marchio Napoli, includendo anche il settore giovanile. In questo modo il Napoli maschile avrebbe anche la sezione femminile come altri club italiani. Non siamo noi a non volerlo: noi saremmo pronti ad ascoltare proposte. Ci sono 14 anni di storia da raccontare, non vorremmo distruggerli ma saremmo pronti ad ascoltare proposte”.