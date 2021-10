Multiproprietà, Ghirelli: “Non siamo stati d’accordo con questo”

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro ha parlato ai microfoni di Antenna Sud; del Bari che condivide con il Napoli la gestione della famiglia De Laurentis:

“Noi come Lega Pro non eravamo d’accordo tanti anni fa con le multiproprietà e non lo siamo ancora oggi.

È stato dato un arco di tempo di tre campionati per trovare una soluzione. Se la proprietà De Laurentiis vuole ricorrere è giusto che lo faccia per difendere i propri interessi. Credo però che sia stato confermato il fatto che non ci sia spazio nel mondo del calcio per questo”.