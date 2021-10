Victor Osimhen è sicuramente l’uomo in più del Napoli di questo inizio di stagione. Già otto gol per il nigeriano che si candida come capocannoniere della squadra azzurra.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, queste prestazioni valgono per Victor Osimhen un aumento di valore, che al momento si aggira intorno ai 100 milioni di euro. Sicuramente un gioiello per il Napoli, che lo avrà quantomeno fino al 2025 a 4 milioni netti a stagione.