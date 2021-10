FIGC, Gravina: “Ottima operazione per la Serie A, ma non per la Juve”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto alla trasmissione Tiki Taka affrontando vari temi, tra cui quello dell’operazione di Cristiano Ronaldo in bianconero:

“Secondo la mia filosofia non è stato un buon acquisto per i bianconeri. Ha fatto bene al calcio italiano ma credo che per la Juve non sia stata una buona operazione”.

Chi vincerà lo scudetto quest’anno?

“In questo momento l’asse Milano-Napoli mi sembra ben attrezzata. Poi nel calcio ci sono sempre delle sorprese, aspettiamo la risalita dell’Atalanta ma sarà un bel campionato”.

Cosa pensa delle polemiche sull’arbitraggio di Orsato in Juve-Roma?

“Io difenderò sempre gli arbitri perché è un lavoro difficilissimo e molto complicato”.

Si parla della via della Federcalcio da intitolare a Mancini.

“Mi piace come proposta ma aspettiamo il 12 e il 15 novembre, poi ci penseremo. Concentriamoci sulla qualificazione al prossimo mondiale che è un obiettivo molto importante per il nostro calcio”.

Comprerebbe una macchina usata da Agnelli?

“Sì, di solito faccio il leasing, le uso per un po’ di tempo e poi le rivendo”.

E da Lotito?

“Sì, la farei controllare molto bene. Questo sicuramente”.