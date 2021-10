Il calciatore Pekhart del Legia Varsavia non ci sarà contro il Napoli.

Dalla Polonia fanno sapere che l’infortunio al naso che ha colpito l’attaccante finirà per tenerlo fuori dal campo per un tempo massimo di due settimane e questo influirà sicuramente sulle scelte in attacco in vista del Maradona di giovedì sera. Vedremo quali saranno le alternative.