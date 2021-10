Nicolò Zaniolo vorrebbe esserci contro il Napoli.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il centrocampista della Roma è uscito malconcio dalla sfida contro la Juventus allo Stadium: per lui solo distorsione al ginocchio e la possibilità di rivederlo in campo non è poi così remota. Contro i partenopei proverà il tutto per tutto, altrimenti tornerà contro i rossoneri attualmente secondi in classifica.