Il rendimento di Insigne può essere anche figlio del mancato arrivo del rinnovo.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, infatti, la mancata decisione della società di chiudere la vicenda in tempi brevi sta comportando anche effetti negativi sulle prestazioni in campo. Fino ad ora gli errori dal dischetto non sono certamente imputabili alla situazione attuale, ma potrebbe diventare pesante non vedere la luce in fondo al tunnel fino alla finestra di gennaio.