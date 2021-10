Prima vittoria e primi gol in questa Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi alla sua prima gioia in Champions con la nuova panchina, che dopo una sconfitta e un pari esce col successo 3-1 dalla sfida di San Siro con lo Sheriff, che comunque resta avanti in classifica (6 punti a 4): avanti con Dzeko, i nerazzurri poi hanno saputo trovare con Vidal e De Vrij le reti per portare a casa il risultato dopo il pari degli ospiti.