Caputi sul Napoli: “Questo è il grande pregio degli azzurri”

Massimo Caputi ha lasciato un’intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli radio ufficiale del Napoli:

“Ho sempre detto che Luciano Spalletti è tra i migliori allenatori italiani in circolazione, il suo lavoro in così pochi giorni è molto evidente. La squadra azzurra ha una solidità difensiva inconsueta rispetto all’anno scorso, questo è il grande pregio degli azzurri in questo inizio sfavillante di campionato. Ho sempre pensato sia stata un’ottima scelta affidarsi a Luciano”.

Inoltre, Caputi, ha aggiunto: “Devo dire che Kalidou Koulibaly con Luciano Spalletti sembra un altro giocatore, il vecchio difensore che era sulla bocca di tutti qualche anno fa. L’ho visto veramente in forma, è straordinario quest’anno ed i risultati si stanno vedendo. Ma devo dire che il Napoli ha riacquistato anche un altro calciatore, per esempio anche Amir Rrahmani, con Koulibaly al suo fianco ha quella sicurezza che consente alla squadra partenopea di non prendere reti in campionato”.