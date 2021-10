Riccardo Trevisani, telecronista, è intervenuto durante la trasmissione Pressing, in onda su Italia 1. Si è parlato della lotta scudetto.

“La Juventus probabilmente necessitava di vincere alcune partite in questo momento, ci sta la strada di Allegri. Dico però che giocando così, realizzando due tiri per poi difendersi, non riesci a prendere il Napoli e il Milan, le migliori squadre del campionato”