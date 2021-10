L’ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato ai microfoni di TMW Radio della Serie A, facendo il punto su Juventus e Napoli.

“Napoli? Spalletti sta facendo da parafulmine, è molto bravo a gestire certe situazioni. La sua squadra gioca serena e ha delle armi in più come Osimhen, che Gattuso non ha praticamente avuto. Lui è un fenomeno. Non era facile risollevare il Napoli. Juventus? Questa giornata ha detto che è tornata. Può piacere o meno ma la loro identità è quella”.