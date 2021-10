SportMediaset – Osimhen vola in alto nel cielo azzurro

“Il cielo è più azzurro dove osa Osimhen”. E’ il titolo dell’editoriale di Bruno Longhi per Sportmediaset. Il giornalista di Mediaset ha commentato l’ottima prestazione del giovane calciatore che con il suo goal ha portato il Napoli alla vittoria.

Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione: “È difficile giocare contro le squadre di Juric. Ma Napoli e Milan, le due prime della classe hanno saputo superare i rispettivi ostacoli. Al Maradona c’èera ancora il fantasma del pari dell’ultima giornata dello scorso campionato, quando il Verona negò alla squadra di Gattuso l’accesso alla Champions.

E ieri pareva esserci lo stesso spirito. Il terzo rigore mancato da Insigne, il gol annullato a Di Lorenzo, il palo di Lozano non hanno reso facile la partita agli azzurri. Ma il Napoli è rimasto in alto, in vetta alla classifica, lassù dove ha saputo andare Osimhen. La notte al Maradona è divenuta azzurra”.