Simona Ventura, conduttrice, è stata ospite del programma ‘Il bello del calcio’, in onda su Canale 8, e ha parlato di Lorenzo Insigne:

“Va aiutato in questo momento, si parla del contratto, anche il peso di essere capitano. Trovo che i giocatori di oggi, più di quelli di ieri, sono fragili da un certo punto di vista. Secondo me Napoli deve abbracciare il suo capitano e tranquillizzarlo perchè l’abbiamo visto all’Europeo e Insigne è un grande giocatore, un fenomeno per me”.