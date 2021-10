Repubblica – Zielinski poco incisivo. Le migliori idee sono di Insigne

“Zielinski ancora sotto tono, è rimasto troppo spesso ai margini del gioco e poco propositivo“ così commenta La Repubblica che dedica spazio al Napoli tra le pagine della sua edizione odierna.

Il quotidiano ha analizzato la partita di ieri tra Napoli e Torino. Questo quanto evidenziato da MondoNapoli:

“Le migliori idee sulla trequarti sono state di Lorenzo Insigne, che ha pescato in area su uno schema da calcio piazzato Di Lorenzo, steso poi da Kone. Nessun dubbio per l’arbitro Sacchi che ha fischiato subito il calcio di rigore. Sul dischetto però Insigne ha fallito perché Milinkovic-Savic, che si è tuffato sulla sinistra e ha bloccato il tiro troppo fiacco del capitano del Napoli. Per lui questo è il terzo errore nella stagione dagli undici metri“.