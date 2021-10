L’ex difensore Manuel Pasqual, oggi commentatore tv, è intervenuto oggi a Stadio Aperto, programma di TWM Radio. Tra gli argomenti trattati, anche lo straordinario inizio di stagione del Napoli:



“La squadra è la stessa ma è bastato cambiare l’allenatore per far scoppiare l’entusiasmo. Lo scorso anno gli è mancato Osimhen a pieno regime. Rinnovo o no, Insigne è fenomenale.”