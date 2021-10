Osimhen non si ferma! Continua a scalare la classifica dei marcatori azzurri

Victor Osimhen è il nome che nelle ultime ore si è sentito più volte pronunciare. E’ lui l’autore della rete che ha permesso al Napoli di vincere ieri sera contro il Torino.

Con un grande salto ha trovato il pallone buttandolo in porta con tutta la forza che aveva. Il Maradona è impazzito. Il nigeriano sotto la curva ha esultato insieme ai suoi compagni che lo hanno travolto con un immenso abbraccio. I tifosi urlavano il suo nome, grazie al suo gol gli azzurri continuano ad essere in solitaria in cima alla classifica.

Il giovane calciatore con il suo 18esimo centro ha agganciato il 65esimo posto nella graduatoria all time dei marcatori azzurri. Il nigeriano condivide il posto con Bertoni, Dzemaili e Renica. Raggiungerà la vetta della classifica questo giovane talento?