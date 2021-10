Arek Milik, ex attaccante del Napoli e attualmente in forza al Marsiglia, ha commentato il successo degli azzurri attraverso i suoi canali social. Il calciatore polacco, andato in gol nella giornata di ieri, ha condiviso nelle sue storie un fatto curioso: al momento della sua rete, è stato ripreso un tifoso con indosso la maglietta del Napoli. Il giocatore ha così commentato in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram: “Complimenti anche al Napoli… 8 su 8”