Manzi, non solo la “contropartita di Osimhen”: ecco dov’è il difensore

Il portale Gianlucadimarzio.com fa il punto su Claudio Manzi, giovane ex Napoli ceduto al Lille per il maxi affare che ha portato Osimhen in azzurro.

Il giovane calciatore, che dopo il primo post lockdown fu inserito in prima squadra da Gattuso, al Lille in realtà non ci ha mai giocato: fu subito girato in prestito alla Fermana in Serie C dove ha giocato 10 partite in stagione. Poi, oggi, l’avventura alla Turris, dove è titolare al centro della difesa di una squadra che va forte (terza in classifica) e che gli permette di mettersi in mostra.