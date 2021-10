Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato a Radio Rai della sfida di Supercoppa tra Inter e Juventus, la cui data potrebbe far slittare la gara tra il Napoli e i bianconeri di inizio gennaio. Le sue parole:

“Ancora non c’è una data per la finale di Supercoppa. Le ipotesi sono due: una a fine dicembre e una il 5 gennaio. Abbiamo un contratto con l’Arabia Saudita anche se non avevano esercitato l’opzione per giocare la partita quest’anno. Alla fine arriveremo a una soluzione”.