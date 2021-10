Il Roma – Juric: “Abbiamo creato più del Napoli, Il Toro gioca bene

L’edizione odierna de Il Roma, riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Ivan Juric, in seguito alla sconfitta di ieri sera, per 1 a 0, contro il Napoli di Spalletti.

Queste le parole del tecnico granata: “Abbiamo avuto più occasioni del Napoli, disputando una partita seria. Abbiamo causato un rigore per ingenuità nostra ma poi abbiamo creato diverse opportunità in superiorità numerica. Il gol preso arriva da un rimpallo un po’ sfortunato. Nella trasmissione della palla siamo ancora molto carenti”.

Poi, alcune considerazioni sul recupero di Belotti: “È una soluzione in più per me e oggi ha fatto bene da quando è entrato. Ci vorrà del tempo prima che torni in forma del tutto”.