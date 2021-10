Il Mattino – Spalletti ” Vittoria meritata, Osimhen sta andando forte…”

L’edizione odierna de Il Mattino, riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti, in seguito alla vittoria di ieri, per 1-0, contro il Torino.

Queste le parole dell’allenatore partenopeo: “Quando hai a disposizione giocatori forti come ha il Napoli, nulla è impossibile. Soluzioni diverse ce le abbiamo. E so che si possono sbloccare in ogni momento le partite. Come è successo ieri. Ci sono momenti in una gara dove devi fare il passeggero perché la guidano gli altri. Siamo rimasti in equilibrio, abbiamo atteso il momento in cui ci siamo messi noi alla guida della partita. Ma è una vittoria meritata“.

Poi, alcune considerazioni su Victor Osimhen: “Va fortissimo e adesso va ad acchiappare anche le cose a cui prima non dava importanza, ora sta diventando completo. Oltre che andare a correre in campo aperto, sta facendo salire la squadra, aspetta il compagno a sostegno”.

Infine, sul rigore sbagliato da Insigne dice: “Lui vive le cose in base al suo sentimento per questi colori. Soprattutto ora che la squadra è così, che i compagni gli danno forza. Era dispiaciuto per non aver contribuito alla vittoria. Il prossimo rigore? Lo batte Insigne. Quello dopo? Lorenzo. E quello ancora”.