FOTO – Torino sconfitto dal Napoli ma si consola con una specialità campana!

Ottima prova del Torino di Ivan Juric che tornerà in Piemonte con un pugno di mosche ma con la consapevolezza di poter dire la loro in questo campionato. Solo un evento fortunoso infatti ha salvato il Napoli dal pareggio in un match in cui, anche i granata avrebbero potuto marcare il cartellino più di una volta con Brekalo.

Juric e i suoi calciatori torneranno a casa sicuramente delusi ma hanno saputo come consolarsi, almeno parzialmente. Su twitter infatti è spuntata lo scatto del pullman degli ospiti che torna a casa carico di mozzarelle! Sembra ormai una tradizione per le squadre del nord Italia, dopo il match nessuno sa resistere alle magnifiche specialità campane.

Di seguito lo scatto in questione: