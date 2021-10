Il rendimento del Legia Varsavia – prossimo avversario del Napoli in Europa League – nel campionato polacco è opposto a quello che si può osservare in Europa League. Se la compagine polacca in campo europeo è a punteggio pieno, non si può dire lo stesso in patria. L’ultima sconfitta con la capolista Lech Poznan ha trascinato la squadra al quart’ultimo posto. Non un bel momento per i rivali dei partenopei nel girone, che sono reduci da ben tre sconfitte consecutive in Ekstraklasa.