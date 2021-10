Dotto:” Spalletti è un allenatore vincente: ha sempre reso meglio delle aspettative”

Durante la trasmissione “Marte Sport Live”, in onda sulle frequenze di Radio Marte, è intervenuto il giornalista ed editorialista del Corriere dello Sport Giancarlo Dotto. Ecco le sue parole:

” A inizio anno scrissi un articolo in cui dicevo che Napoli doveva prepararsi a questa nuova era di successi targata Spalletti e e penso di averci azzeccato perché il popolo napoletano lo sta facendo. Bisogna poi capire cosa vuol dire parlare di allenatore vincente. Per me Spalletti è il più grande in questo senso: in ogni piazza ha messo a segno gli obiettivi che doveva e a volte facendo anche meglio. Quando dichiarò all’inizio che la squadra aveva i giocatori giusti per lui sembrava una dichiarazione un po’ assurda ma invece era una perfetta consapevolezza dei valori tecnici di questo gruppo. Tutti lo seguono e l’ambiente è fantastico.”