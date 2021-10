Dal Pino: “Vogliamo che il Governo ascolti le nostre richieste. Vi spiego”

Paolo Dal Pino è intervenuto ai microfoni di Radio Rai. Il presidente della Lega Seria A ha dichiarato che alcune richieste fatte al Governo non sono state prese in considerazione. La Lega, infatti, lamenta da tempo i pochi incentivi dati al calcio per far fonte alle perdite dovute al covid19.

Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Non riesco a capire perché lo Stato non ha a cuore un settore come quello del calcio che, negli ultimi 13 anni, ha portato nelle casse oltre 14 miliardi. Noi e la FIGC abbiamo chiesto provvedimenti che permettano di aiutare le società che hanno subito 1,2 miliardi di perdite per la pandemia. Gli stadi sono rimasti chiusi per oltre un anno!

Io spero che a breve le nostre richieste possano essere ascoltate. Sono convinto che alla fine il governo ci verrà incontro. Molti settori hanno ricevuto degli incentivi come i ristori, noi no. Abbiamo chiesto la possibilità dilazionare la scadenze per versare i contributi 2021 ma non l’abbiamo ottenuta.

Ci sono moltissime altre cose che impediscono alle nostre società di svilupparsi. La cosa principale che manca sono le infrastrutture, fondamentali per i club. In Italia, per costruire uno stadio, ci vogliono 10 anni; in Europa due. Chi investe nel calcio deve affrontare molte difficoltà nel nostro Paese”.