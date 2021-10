CdS – “Ottava consecutiva per il Napoli, da spaventati a spaventatori professionisti”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto su quello che è stato il match tra Napoli e Torino, appuntamento delle 18 al Maradona. Con la nuova maglia di Halloween, gli azzurri vengono prima spaventati e poi spaventano grazie ad un Victor Osimhen padrone del tempo!

Dopo aver sfiorato il vantaggio col rigore di Insigne, aver preso un paio di contropiedi fulminei da parte dei granata ed un palo nel secondo tempo sul tiro di Lozano, la serata per gli azzurri pareva essere stregata!

Il Torino continuava ad alzare il pressing lottando su tutte le seconde palle sporche che il centrocampo del Napoli non riusciva più a ripulire come nel primo tempo. Da questo punto di vista anche gli ingressi in campo di Buongiorno, Pobega e Belotti non avevano di certo aiutato gli azzurri. Le forze fresche piemontesi avevano garantito tante alternative tutte atte a liberare il pericolosissimo Brekalo.

Poi arriva l’ex Lille che trasforma il Napoli da spaventati a “spaventatori professionisti“. Un pallone scaraventato in cielo dalla schiena di Elmas diventa un cross perfetto per il nigeriano. L’attaccante partenopea si alza in volo quasi bloccando il tempo e scaraventando il pallone in rete che significa ottava vittoria consecutiva per il Napoli!