Bergomi a Sky Calcio Club: “Osimhen incide come Lukaku”. La risposta di Di Canio: “Questo ha tutta un’altra cattiveria!”

Botta e risposta a Sky Calcio Club riguardo Victor Osimhen. L’ex calciatore Giuseppe Bergomi ha commentato alla trasmissione le prestazioni del numero 9 del Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “Osimhen sta dominando come dominava Lukaku l’anno scorso. L’Inter ha vinto con Lukaku che dominava, Osimhen è diverso da Lukaku ma ha lo stesso modo di essere leader e dominare”.

Non si è fatta attendere la risposta di Paolo Di Canio, ex calciatore, che ha commentato così: “Ho sentito Bergomi paragonare Osimhen a Lukaku. Ma questo c’ha tutta un’altra cattiveria, non è mica moscio questo. Lukaku come si è alzato il livello 0 gol in 5 partite col Chelsea. E ora è colpa del Chelsea, che infatti è primo in classifica, se Lukaku non segna”