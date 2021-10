Bagni: “La bellezza del Napoli sta nel fatto che non si arrende mai”

Salvatore Bagni è stato intervistato nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” in onda sulle frequenze di Radio Marte. L’ex centrocampista del Napoli ha commentato il match Napoli-Torino andato in scena ieri sera.

Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Sono sempre più convinto che il Napoli possa fare un campionato di altissimo livello. La partita di ieri toglieva il respiro. Un rigore sbagliato, ma alla fine la partita è stata vinta. Ancora una volta nel finale, altro dato molto positivo. Complimenti perché la squadra continua a crederci.

L’errore più grave che il Napoli può commettere? Di poter continuare a fare questi risultati. Mi spiego prima o poi un pareggio o una sconfitta ci saranno. In quel momento bisogna capire che ci sono altri risultati oltre la vittoria, con tutte le difficoltà del caso. La bellezza di questa squadra sta nel fatto che non si arrende mai. Dopo il gol annullato sono ripartiti e ci hanno creduto.

Osimhen? I ragazzi vanno fatti crescere e giudicati nel tempo! Quando era più giovane e arrivò in Bundesliga aveva già velocità, ma non era pronto. Ora magari il Wolfsburg si è pentito di averlo lasciato andare. La gente pensava che potesse dare solo profondità e invece si è inserito bene in squadra, giocando insieme ai suoi compagni.

Anguissa? E’ un giocatore che ha tutto ed è inconcepibile per me. Però deve dare più equilibrio al centrocampo e quindi non accorcia tante volte, ma ha le qualità per diventare un giocatore straordinario”.