AIA, nessun provvedimento nei confronti di Orsato per l’episodio del rigore in Juve-Roma

L’AIA non ha preso nessun provvedimento nei confronti di Daniele Orsato dopo l’errore di ieri nel corso di Juventus-Roma. È quanto riportato da Sportmediaset, che scrive:

“Il rigore concesso ai giallorossi per il contatto Szczesny-Mkhitaryan con mancata applicazione della norma del vantaggio è ritenuto dai vertici arbitrali sicuramente penalizzante nei confronti della squadra di Mourinho. Tuttavia, lo hanno valutato come un ‘errore-non errore'”.

Inoltre, i vertici dell’AIA hanno apprezzato la sicurezza nella decisione di Orsato. Questo è un motivo in più per il quale non fermeranno l’arbitro: “La prestazione dell’arbitro veneto non è valutata come nel complesso negativa e quindi non porterà alla sospensione”.