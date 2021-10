TMW – Luppi: “Scudetto? Attenzione al Milan, la Juve può rientrare”

Gianluca Luppi a TMW ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la corsa scudetto 2021/22: “Ho notato che da vari anni il calcio è cambiato, c’è meno attaccamento alla maglia. Negli anni ’90 non era affatto così, invece ora tanti non rinnovano perchè evidentemente hanno altre squadre dietro e fanno questa scelta, vedi probabilmente il caso di Vlahovic. E’ un calcio diverso.

La Juve? Può rientrare se si mette a posto, se tornano Dybala e Morata. Davanti il Napoli sta facendo bene così come il Milan. Quest’anno è una bella lotta“.