Sky – Spalletti ha un dubbio a centrocampo, Juric riflette su chi schierare davanti

La redazione di Sky Sport riporta le ultimissime dai campi per quanto riguarda Napoli-Torino. Confermata negli azzurri la presenza di Ospina, Rrahmani e Politano al posto di Meret, Manolas che non è stato convocato per il match, e Lozano, rientrato tardi dagli impegni con il Messico. Con le scelte obbligate in difesa, l’unico dubbio è a centrocampo con il ballottaggio tra Demme e Anguissa, che Spalletti scioglierà tra non molto.

Anche in casa granata c’è ancora qualche dubbio di formazione. Juric ritrova Belotti, seppur non al meglio. Per giocare in attacco al posto del Gallo c’è in pole Sanabria, rientrato solamente ieri dalla Nazionale. Previsto in difesa il ritorno di Djiji, che ha scontato la squalifica, mentre a centrocampo potrebbe rivedersi Baselli dal 1′.